Пострадали десятки тысяч человек: ЧП с водой на Луганщине достигло новых масштабов

В Луганской области на семи насосных станциях "Лисичанскводоканал" восстановили электроснабжение, которое отключали из-за задолженности. Однако по состоянию на пятницу, 27 декабря, без воды остаются свыше 20 тысяч абонентов.

В частности, проблемы с водоснабжением связаны с прорывом трубопровода, который произошел из-за повышения давления в сети. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время повышения давления в сети произошел порыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остаются часть Лисичанска, Новдружеска и Приволья", – говорится в сообщении.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без воды остались около 23 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за недостатка воды в системе приостановлена работа котельной. В результате 110 жилых домов (более 5 тысячабонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений остались без отопления.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без воды остались около 23 тысячи абонентов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за увеличения потерь на водопроводе "Горловка – Торецк" руководство Горловской фильтровальной станции №2 остановило подачу воды.

В результате в Торецке ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за того, что более 42 тысяч жителей остались без централизованного водоснабжения.

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