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27 декабря • обновлено в 11:31
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Пострадали десятки тысяч человек: ЧП с водой на Луганщине достигло новых масштабов

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В Луганской области на семи насосных станциях "Лисичанскводоканал" восстановили электроснабжение, которое отключали из-за задолженности. Однако по состоянию на пятницу, 27 декабря, без воды остаются свыше 20 тысяч абонентов.

В частности, проблемы с водоснабжением связаны с прорывом трубопровода, который произошел из-за повышения давления в сети. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время повышения давления в сети произошел порыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остаются часть Лисичанска, Новдружеска и Приволья", – говорится в сообщении.

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По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без воды остались около 23 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за недостатка воды в системе приостановлена работа котельной. В результате 110 жилых домов (более 5 тысячабонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений остались без отопления.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без воды остались около 23 тысячи абонентов

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без воды остались около 23 тысячи абонентов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за увеличения потерь на водопроводе "Горловка – Торецк" руководство Горловской фильтровальной станции №2 остановило подачу воды.

В результате в Торецке ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за того, что более 42 тысяч жителей остались без централизованного водоснабжения.

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Автор
Виктор Калиненко
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