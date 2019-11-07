Пострадали 180 тысяч пассажиров: крупнейшая авиакомпания Европы резко остановила рейсы

Немецкая авиакомпания Lufthansa 7 и 8 ноября отменила 1300 рейсов в связи с 48-часовой забастовкой бортперсонала.

От данной меры пострадали примерно 180 тысяч пассажиров, сообщает Deutsche Welle.

В частности, профсоюз бортпроводников UFO 4 ноября призвал своих членов к 48-часовой забастовке, которая коснется всех рейсов компании Lufthansa, вылетающих из Германии.

Кроме того, 8 ноября ожидается протестная демонстрация и митинг у штаб-квартиры Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Причиной забастовки называется отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда бортпроводников.

Заместитель руководителя UFO Даниэль Флор сообщил, что трудовые споры могут затронуть и другие авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa – Eurowings и Sunexpress.

Немецкая авиакомпания Lufthansa 7 и 8 ноября отменила 1300 рейсов

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в восьми крупнейших аэропортах Германии прошли так называемые предупредительные забастовки работников служб безопасности: к ним присоединятся сотрудники портов Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена.

Также в Берлине 15 февраля устроили массовую забастовку работники общественного транспорта. Ситуация создала проблемы для сотен тысяч жителей столицы Германии.

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