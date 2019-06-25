Пострадала половина города: в Полтаве произошло крупное ЧП

В Полтаве в понедельник, 24 июня, без водоснабжения остались жители пяти крупнейших микрорайонов.

Как сообщила пресс-служба "Полтававодоканала", причиной стали долги водоканала за электроэнергию. Остановка водоснабжения вызвана отключением от электроэнергии 4-го водозабора.

"24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО "Полтаваоблэнерго" был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала, что является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (ст.6). Аргументация — долги прошлых лет за электроэнергию", — сказано в сообщении.

В коммунальном предприятии добавили, что без водоснабжения остались микрорайоны города Сады — 1,2,3, Алмазный, Половки.

Полтава без воды Полтавщина

"Под угрозой — остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций", — отмечается в информации. Также в компании предупредили, что это может повлечь экологическую катастрофу, "последствия которой трудно предсказать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Константиновке люди перекрыли трассу из-за отсутствия водоснабжения.

27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Напомним, что жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения от электроэнергии КП "Вода Донбасса".

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