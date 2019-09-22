Главная Новости
22 сентября • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Вина оккупантов": ситуация с водой в аннексированном Крыму ухудшилась

2.2т Читать материал на украинском

Ситуация с водой в Крыму за 5 лет аннексии значительно ухудшилась исключительно по вине оккупационных властей.

Если раньше у каждого четвертого жителя полуострова не было доступа к качественной питьевой воде, то сейчас уже – у каждого третьего. Такие данные сообщил в эфире ObozTV бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

Новости
"Воды в Крыму достаточно!" В Киеве раскрыли манипуляции оккупантов

"Раньше у жителей четырех районов Крыма не было доступа к качественной питьевой воде. А сейчас, в конце прошлой недели, руководитель водного хозяйства Крыма заявил, что к этим четырем добавились еще два района – Симферопольский и Белогорский", – рассказал Куркчи.

Он отметил, что в этих районах большая численность и плотность населения.

"То есть, если раньше каждый четвертый житель Крыма не имел доступа к качественной питьевой воде, то сегодня уже у каждого третьего нет этого доступа", – подсчитал экс-чиновник.

Новости
"Подорожало на 90%": в Крыму ужаснулись "успехам" за 5 лет

При этом Куркчи подчеркнул, что собственных водных запасов Крыма более чем достаточно, чтобы обеспечить население полуострова качественной питьевой воды.

"Но за 5 лет аннексии, хотя много средств было выделено на решение этой проблемы, оккупационные власти не удосужились этого сделать", – констатировал он.

Новости
Зачем России переименовывать Крым: раскрыта цель оккупантов

Куркчи обратил внимание, что в соответствии с Женевскими конвенциями обеспечение качества жизни на захваченных территориях – это "личная ответственность оккупанта".

Поэтому, по его мнению, властям Украины ни в коем случае не стоит восстанавливать поставки воды через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

"Если они (новое руководство Украины. – Ред.) согласятся – это будет серьезная ошибка", – предупредил специалист.

Также он напомнил, что Крым без Северо-Крымского канала "жил и процветал много столетий".

"Так что говорить о том, что Украина что-то должна стране-оккупанту… Это будет очень большая ошибка", – заключил Куркчи.

Проблема с водой в Крыму может решиться после деоккупации полуострова

Проблема с водой в Крыму может решиться после деоккупации полуострова

YouTube / Радио Свобода (скриншот видео)

OBOZREVATEL напоминает:

  • Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

  • В августе 2019 года так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

  • Журналист Виталий Портников высказал мнение, что проблема с нехваткой воды в Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости ObozTV Аннексия Крыма Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юсуф Куркчи
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крымский канал Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Вина" оккупантов". Так это Путин перекрыл?И другое,правительство Крыма и "оккупанты" без воды не сидят, поверьте.Страдают ваши родственники,знакомые,и те-же,так любимые вами татары.Ну,Джамилев с Чубаровым тоже жажду не испытывают.Вот такой расклад.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel