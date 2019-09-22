"Вина оккупантов": ситуация с водой в аннексированном Крыму ухудшилась

Ситуация с водой в Крыму за 5 лет аннексии значительно ухудшилась исключительно по вине оккупационных властей.

Если раньше у каждого четвертого жителя полуострова не было доступа к качественной питьевой воде, то сейчас уже – у каждого третьего. Такие данные сообщил в эфире ObozTV бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

"Раньше у жителей четырех районов Крыма не было доступа к качественной питьевой воде. А сейчас, в конце прошлой недели, руководитель водного хозяйства Крыма заявил, что к этим четырем добавились еще два района – Симферопольский и Белогорский", – рассказал Куркчи.

Он отметил, что в этих районах большая численность и плотность населения.

"То есть, если раньше каждый четвертый житель Крыма не имел доступа к качественной питьевой воде, то сегодня уже у каждого третьего нет этого доступа", – подсчитал экс-чиновник.

При этом Куркчи подчеркнул, что собственных водных запасов Крыма более чем достаточно, чтобы обеспечить население полуострова качественной питьевой воды.

"Но за 5 лет аннексии, хотя много средств было выделено на решение этой проблемы, оккупационные власти не удосужились этого сделать", – констатировал он.

Куркчи обратил внимание, что в соответствии с Женевскими конвенциями обеспечение качества жизни на захваченных территориях – это "личная ответственность оккупанта".

Поэтому, по его мнению, властям Украины ни в коем случае не стоит восстанавливать поставки воды через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

"Если они (новое руководство Украины. – Ред.) согласятся – это будет серьезная ошибка", – предупредил специалист.

Также он напомнил, что Крым без Северо-Крымского канала "жил и процветал много столетий".

"Так что говорить о том, что Украина что-то должна стране-оккупанту… Это будет очень большая ошибка", – заключил Куркчи.

Проблема с водой в Крыму может решиться после деоккупации полуострова YouTube / Радио Свобода (скриншот видео)

OBOZREVATEL напоминает:

Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В августе 2019 года так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

Журналист Виталий Портников высказал мнение, что проблема с нехваткой воды в Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

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