Поставщик электроэнергии Yasno начал продажу кондиционеров и бойлеров

YASNO стал первым в Украине поставщиком электроэнергии, который начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику – кондиционеры, бойлеры и керамические обогреватели. Компания поставляет электроэнергию и энергоэффективные решения для 3,5 млн семей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Для YASNO важно не только предоставлять качественный сервис по поставке электроэнергии, но и помогать клиентам быть энергоэффективными. Важное условие для этого – использование экономичных бытовых приборов. Поэтому мы предлагаем клиентам безопасную и эффективную климатическую технику, с которой можно оптимизировать энергопотребление в доме, сохраняя электроэнергию и средства", - сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

При оформлении заказа на технику поставщик YASNO дает гарантию от производителя и предлагает дополнительные опции: покупка в рассрочку или кредит, адресная доставка или бесплатная доставка на почтовое отделение.

Напомним, что уже более 38 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами от YASNO, которые помогают экономить до 50% расходов на электроэнергию. В наборы входят двузонный счетчик с услугой установки "под ключ", набор LED-ламп и умная розетка с таймером, которая позволяет запрограммировать автоматическое включение электроприборов или включать их по Wi-Fi.