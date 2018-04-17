Поставки газа в Украину: в Польше сделали оптимистичное заявление

Польша готова транспортировать природный газ в Украину из третьих стран мира.

По данному факту уже ведутся переговоры с Варшавой. С таким заявлением выступил посол Польши Ян Пекло в комментарии QHA.

"Есть такая техническая возможность и переговоры в этом направлении идут", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности транзита газа в Украину через Польшу.

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Как сообщал "Обозреватель", 3 марта заместитель председателя правления польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк заявил о готовности обеспечить бесперебойные поставки газ в Украину в течение года.

Такое решение было принято в связи с судебной тяжбой между российской компанией "Газпром" и "Нафтогаз Украина". 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные российским газовым монополистом объемы газа для транзита.

2 марта "Газпром" объявил о разрыве контрактов с "Нафтогазом Украины" о поставке и транзите природного газа. В ответ, Европейская комиссия объявила, что готова сотрудничать с Украиной и Россией для урегулирования ситуации.

17 апреля министр юстиции Павел Петренко рассказал, что Украина может конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража активы российского "Газпрома" за рубежом