РФ может ужесточить военное присутствие на Донбассе: вскрылась позиция Венгрии

В Венгрии не располагают информацией о наращивании военной агрессии России на Донбассе, но в случае такого поворота событий страна готова усилить санкции против Москвы.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, разделяет ли Венгрия беспокойство Украины в связи со слухами о возможном расширении агрессии РФ против Украины, посол указал, что если такая ситуация возникнет, Венгрия поддержит международных партнеров и союзников.

"Честно говоря, я не слышал о подготовке российской деятельности, которая может в дальнейшем ставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины ни от источников в Венгрии, ни в НАТО. Но я не вправе ставить под сомнение серьезность ситуации. Но, за исключением украинских источников, которые вы упомянули, я немногое слышал. Конечно, мы абсолютно выступаем за мирный процесс, помощь Украине восстановить ее суверенитет над ее утраченными территориями. И мы, безусловно, поддержим наших международных партнеров и союзников, если такая ситуация возникнет и будут дальнейшие проблемы в Украине", – подчеркнул Ийдярто.

По его словам, Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, введение санкций, и если понадобится, усиление санкций против Москвы.

"Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и введения санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить подобные действия, которые начались в 2014 году", – сказал посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, США введут самые тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины.

Также в ЕС напомнили России, что она подписала Минские соглашения, а значит, должна нести ответственность за урегулирование конфликта и должна выполнять свои обязательства конструктивно, работая в рамках ТКГ и "нормандского формата".

Как раньше сообщалось, Россия уже семь лет находится под серьезными санкциями Евросоюза и США. За это время курс доллара в РФ взлетел с 30,88 рублей до более чем 72 рублей, а приближенные к Кремлю олигархи потеряли миллиарды долларов.