В Украине хотят усилить контроль за богачами: кому стоит волноваться

С 1 января 2019 года богатые украинцы могут оказаться под усиленным контролем налоговых служб.

По информации "Экономической правды", проект закона уже разработало Министерство финансов.

Отмечается, что 19 июня документ появился в повестке дня профильного комитета, но его отозвали для доработки. Таким образом законопроект может быть готов уже в сентябре.

Под действие документа попадут только богатые украинцы. В понимании Минфина это означает наличие трех критериев:

Плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика.

Прямой или косвенный владелец 10% и более уставного капитала или права голоса в международной компании с доходами более 1 млн евро в год.

Украинцы с годовым доходом более 50 млн грн.

Таким образом если налогоплательщик имеет "большие доходы", это будет отображаться в государственном реестре физических лиц.

Для богатых украинцев законопроект вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа - 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц. Кроме этого, налоговики смогут дольше проверять декларации состоятельных граждан.

Министерство предлагает увеличить строк проверки деклараций до 3650 дней (10 лет) со дня их подачи. Увеличение сроков для проверки связаны с непростой структурой доходов богатых граждан и сложностями, которые возникают в случае подтверждения информации в иностранных государствах.

Контроль за доходами богатых граждан важен и с точки зрения обмена информации Украины с другими странами.

По словам эксперта "реанимационного пакета реформ" Ильи Несходовского, законопроект позволит Украине реализовать требования по внедрению Стандарта обмена информацией по запросу (EOIR) и стандарта автоматического обмена финансовой информацией (AEOI).

"В случае непринятия данного законопроекта Украины рискует не пройти экспертное оценивание партнерами, которое назначено на четвертый квартал 2018 года и последствия могут быть катастрофическими. В частности, украинский бизнес попадет под ограничения или блокировки операций, осуществляемых с иностранными контрагентами", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за чертой бедности в Украине находится 25% населения.