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В Украине хотят усилить контроль за богачами: кому стоит волноваться

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С 1 января 2019 года богатые украинцы могут оказаться под усиленным контролем налоговых служб.

По информации "Экономической правды", проект закона уже разработало Министерство финансов.

Отмечается, что 19 июня документ появился в повестке дня профильного комитета, но его отозвали для доработки. Таким образом законопроект может быть готов уже в сентябре.

Под действие документа попадут только богатые украинцы. В понимании Минфина это означает наличие трех критериев:

  • Плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика.

  • Прямой или косвенный владелец 10% и более уставного капитала или права голоса в международной компании с доходами более 1 млн евро в год.

  • Украинцы с годовым доходом более 50 млн грн.

Таким образом если налогоплательщик имеет "большие доходы", это будет отображаться в государственном реестре физических лиц.

Для богатых украинцев законопроект вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа - 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц. Кроме этого, налоговики смогут дольше проверять декларации состоятельных граждан.

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Министерство предлагает увеличить строк проверки деклараций до 3650 дней (10 лет) со дня их подачи. Увеличение сроков для проверки связаны с непростой структурой доходов богатых граждан и сложностями, которые возникают в случае подтверждения информации в иностранных государствах.

Контроль за доходами богатых граждан важен и с точки зрения обмена информации Украины с другими странами.

По словам эксперта "реанимационного пакета реформ" Ильи Несходовского, законопроект позволит Украине реализовать требования по внедрению Стандарта обмена информацией по запросу (EOIR) и стандарта автоматического обмена финансовой информацией (AEOI).

"В случае непринятия данного законопроекта Украины рискует не пройти экспертное оценивание партнерами, которое назначено на четвертый квартал 2018 года и последствия могут быть катастрофическими. В частности, украинский бизнес попадет под ограничения или блокировки операций, осуществляемых с иностранными контрагентами", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за чертой бедности в Украине находится 25% населения.

Место
Украина
Объекты
Кабинет министров Украинызаконопроект
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