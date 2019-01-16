"Последний шанс": стало известно, что поможет Украине разрушить "Северный поток-2"

Для Украины единственной надеждой остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2" остается угроза введения санкций со стороны США.

Как сказано в материале "Европейской правды", борьба с "Северным потоком-2" вышла на заключительную стадию, а усилия Украины, Польши, стран Балтии по его остановке пока оказались тщетными.

"Еврокомиссар Гюнтер Эттингер, который ранее отвечал в Еврокомиссии за энергетику, высказался в том смысле, что строительство уже не остановить. Представители России уверяют, что строительство идет по графику и газ по этой трубе придет в Германию уже в 2020 году. Единственная страна на маршруте, которая пока сопротивляется – это Дания, но ее территориальные воды "Северный поток-2" обойдет с минимальными потерями", – сказано в статье.

Отмечается, что Германия заняла твердую позицию по строительству газопровода и никакие политические или технические аргументы относительно ошибочности такой позиции не действуют.

"Северный поток-2"

"В этих условиях фактически единственной надеждой остается угроза введения санкций со стороны США, однако существуют вполне весомые контраргументы подобному шагу. Среди них – чрезвычайная чувствительность немецкого общества к безоговорочному давления со стороны США после избрания Трампа президентом по многим вопросам, начиная от торговли и заканчивая расходами на оборону в рамках НАТО", – поясняется в материале.

При этом, как подчеркивает издание, в Берлине считают европейскую политику Трампа провальной, и поэтому даже разумные аргументы в пользу жесткой позиции в отношении России вообще и "Северного потока-2" в частности не воспринимаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год – от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

Посол США в Германии Ричард Гренель предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2".

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