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"Последний шанс": стало известно, что поможет Украине разрушить "Северный поток-2"

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Для Украины единственной надеждой остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2" остается угроза введения санкций со стороны США.

Как сказано в материале "Европейской правды", борьба с "Северным потоком-2" вышла на заключительную стадию, а усилия Украины, Польши, стран Балтии по его остановке пока оказались тщетными.

"Еврокомиссар Гюнтер Эттингер, который ранее отвечал в Еврокомиссии за энергетику, высказался в том смысле, что строительство уже не остановить. Представители России уверяют, что строительство идет по графику и газ по этой трубе придет в Германию уже в 2020 году. Единственная страна на маршруте, которая пока сопротивляется – это Дания, но ее территориальные воды "Северный поток-2" обойдет с минимальными потерями", – сказано в статье.

Отмечается, что Германия заняла твердую позицию по строительству газопровода и никакие политические или технические аргументы относительно ошибочности такой позиции не действуют.

"Северный поток-2"

"В этих условиях фактически единственной надеждой остается угроза введения санкций со стороны США, однако существуют вполне весомые контраргументы подобному шагу. Среди них – чрезвычайная чувствительность немецкого общества к безоговорочному давления со стороны США после избрания Трампа президентом по многим вопросам, начиная от торговли и заканчивая расходами на оборону в рамках НАТО", – поясняется в материале.

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При этом, как подчеркивает издание, в Берлине считают европейскую политику Трампа провальной, и поэтому даже разумные аргументы в пользу жесткой позиции в отношении России вообще и "Северного потока-2" в частности не воспринимаются.

"Последний шанс": стало известно, что поможет Украине разрушить "Северный поток-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год – от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

Посол США в Германии Ричард Гренель предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
УкраинаКиев
Теги
Северный поток - 2РоссияУкраина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Какие такие технические аргументы? пургу не несите, все там хорошо со всех сторон, политических, экономических, технических. От проекта только одни плюсы.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну не так всё трагично, серийное производство "Ольхи" начато, к 2020- му ракет будет достаточно чтоб ушатать любую кацапскую группировку
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
UaDonetsk Umka, молот давно уже производится и успешно справляется с этой задачей.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Тут волноваться вообще не о чем, Порох еще в прошлом году сказал, что СП2 никакой угрозы Украине не представляет потому что его никогда не будет, впрочем как и Крымскогт моста. А Пороху нужно верить, его слова - броня!!!
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