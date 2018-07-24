Последний шанс: как украинцам не потерять свои сбережения и что будет с банками

Ближайшее время – лучший период для украинцев оформить кредит или разместить депозит в банке. В августе могут вырасти ставки по депозитам. В то же время, вероятнее всего, продолжат дорожать и банковские кредиты. Как планирует НБУ, уже через несколько лет проценты по займам снизятся, в результате на депозитах можно будет зарабатывать всего 2-3% (вместо 10-12% сейчас).

OBOZREVATEL выяснил, как в Украине могут измениться ставки и когда лучше нести деньги в банк.

Когда и куда нести деньги

Украинцам, которые планируют в ближайшее время относить свои сбережения в банк, лучше дождаться августа. Тогда ставки могут быть выше. Во-первых, они могут вырасти из-за повышения учетной ставки НБУ (об этом подробнее читайте ниже), а во-вторых – "на руку" сыграет сезонный фактор. В конце лета правительство изымает деньги из экономике в виде налогов, наращивает остатки на казначейских счетах и держит их до декабря.

Для банков это означает, что потерянные средства придется компенсировать в том числе за счет привлечения депозитов. И лучший способ – повысить ставки.

"У некоторых банков может возникнуть потребность в более агрессивном привлечении депозитов для замещения "уходящих" ресурсов и обеспечения платежей клиентов - такие банки могут начать увеличивать ставки. Банки с избытком ликвидности не станут вступать в ценовую конкуренцию на этом этапе, но если дефицит ресурсов будет сохраняться, то через несколько месяцев и они могут "подтянуться", - поясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

Правда, такой фактор скорее краткосрочный. В ближайшее время ожидать, что зарабатывать на депозитах можно будет больше, не стоит. Объемы кредитования расти не будут, рассказывает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко, банки не особо заинтересованы в привлечении новых депозитов. "Поэтому они смогут обойтись без повышения ставок. Снижение потребительской инфляции также позволяет держать ставки по депозитам на более низком уровне", - поясняет эксперт финансовых рынков.

Банковский эксперт Владимир Мазуренко также уверен: конец лета – лучшее время для открытия вкладов. Причем эксперт напоминает: если сумма депозита меньше 200 тыс. грн, за деньги можно не волноваться. Чтобы не случилось с банком, эту сумму вернут через Фонд гарантирования вкладов. "Если посмотреть на нашу статистику, конечно, люди все еще боятся банков. У нас львиная часть вкладов – до 1 года", - рассказывает эксперт.

Самые популярные среди украинцев депозиты – "по требованию". Это значит, что деньги можно забрать в любой момент. Согласно статистике НБУ (данные на май 2018-го), на депозитных счетах с возможностью забрать средства в любой момент разместили 428,5 млн грн. В то же время на депозитах от 2 лет (деньги можно будет забрать с процентами только через 24 месяца) – всего 34,6 млн грн. Интересно, что краткосрочные депозиты чаще размещают в гривне (304 против 189 млн грн), а вот длительные вклады украинцы предпочитают оформлять в валюте (2,7 против 31,9 млн грн).

"Украинцы боятся держать на банковских счетах деньги в гривне, боятся девальвации, инфляции", - поясняет Мазуренко. Однако в валютных вкладах также есть свои риски. Недавно в Фонде гарантирования вкладов выступили с заявления, что гарантии по валютным депозитам в Украине вовсе нужно отменить. Для примера, если за два года, пока валюта находится на банковском депозите, такое решение примут и банк закроется, то финансовое учреждение может не вернуть ни единого цента вкладчику. А вот тем, кто хранит деньги в гривне, 200 тыс. вернут в любом случае.

При выборе банка в первую очередь, рассказывают эксперты, стоит отталкиваться от репутации и финансовых показателей учреждения. К примеру, не стоит доверять свои сбережения тому, кто не выполнил нормативы НБУ или работает с убытком.

Что будет с кредитами и в какой валюте одалживать

"Главное правило – брать кредиты в той валюте, в которой получаете зарплату", - отмечает Мазуренко. Согласно данным Национального банка, больше всего невозвратов именно среди валютных заемщиков. Украинцы берут в долг при зарплате, например, в $700, через несколько лет в результате девальвации в долларовом эквиваленте их заработная плата падает в 1,5 раза и выплачивать кредит они больше не могут.

"Как бы там не было, в долларах можно брать кредит только если вы зарабатываете в долларах. В любом другом случае я бы не советовал так рисковать", - говорит Мазуренко.

Вполне возможно, что в ближайшее время ставки по кредитам в Украине вырастут, отмечает экономист Международного центра перспективных исследований Егор Киян. Связано это с повышением учетной ставки НБУ. Деньги в экономике подорожали и банкам приходится пересматривать стоимость своих услуг. Так, на прошлой неделе учетную ставку повысили с 17% до 17,5%. Однако прямой зависимости с кредитными ставками коммерческих банков, отмечает Киян, нет. У каждого финансового учреждения своя собственная экономика, поэтому на экономически обоснованную ставку это повлияет незначительно.

С таким утверждением соглашаются и в Независимой ассоциации банков. "Повышение учетной ставки НБУ не окажет непосредственного влияния на кредитные и депозитные ставки… Свободных ресурсов на денежно-кредитном рынке (депозиты населения и бизнеса) больше, чем могут "взять" платежеспособные заемщики, поэтому, экономических мотивов для быстрого и системного изменения ставок нет", - поясняет Коробкова.

А вот Евгения Ахтырко уверена, что ставки по кредитам, скорее всего, поползут вверх. Как видно на графике, стоимость кредитов действительно последние 12 месяцев в Украине постепенно увеличивается. Также росли и депозитные ставки, однако их динамика куда скромнее.

Проблемные банки: что не так в Украине

Главные проблемы украинских банков, уверен Егор Киян, отсутствие реальной конкуренции за клиентов и нездоровая экономическая ситуация. Первое объясняется в том числе концентрацией львиной части активов в двух государственных банках, а второе – высоким уровнем "плохих активов".

58% кредитов украинцы не возвращают, говорится в данных НБУ. То есть из 100 грн, который выдает банк, 42 грн он фактически "дарит". Нормальным уровнем плохих долгов, отмечает эксперт, считается до 30%. Все, что выше, ставит банки в сложное положение. Единственный способ хоть как-то компенсировать недополученные средства – еще больше повышать ставки по кредитам.

В результате добросовестные клиенты должны платить и за себя, и за тех, кто не вернет долг. "Сама банковская система не очень здорова. К тому же, нет достаточной конкуренции. У нас есть два основных государственных банка, которые держат самые большие депозитные портфели. Конкурировать с ними очень сложно. Эти банки диктуют условия. У них есть возможность получить от государства рефинансирования, а другим банкам получить рефинансирование куда сложнее. В принципе, все это определяется размером кредитных портфеля, слабостью банковской системы и отсутствия рыночной конкуренции", - рассказывает Киян.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как украинцев обманывают в банках и что нужно знать о кредитах.