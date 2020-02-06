После встречи с Зеленским: "Слуга народа" согласилась голосовать за рынок земли

Фракция "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", – сообщил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады.

По информации OBOZREVATEL, встреча президента с фракцией длилась 45 минут. Он просил "слуг народа" проголосовать за земельную реформу за два дня, поскольку в феврале у Украины будут переговоры с МВФ.

Как известно, 6 февраля Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.

Фракция "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли

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