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7 февраля • обновлено в 07:50
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После встречи с Зеленским: "Слуга народа" согласилась голосовать за рынок земли

2.2т
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Фракция "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", – сообщил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады.

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По информации OBOZREVATEL, встреча президента с фракцией длилась 45 минут. Он просил "слуг народа" проголосовать за земельную реформу за два дня, поскольку в феврале у Украины будут переговоры с МВФ.

Как известно, 6 февраля Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.

Фракция "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли

Фракция "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок земли в Украине
Персоны
Никита Потураев Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
После скорой смены влaсти, вaша единственная задача - колониальные подстилки - успeть дoбежать до границы...
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
врaги украинского народа-проституировaнные подстилки запада, вы будете прокляты украинским народом, как и ваши родители, которые родили выбл*дкoв и воспитали их так, что они продали свою Родину. Будут прокляты ваши дети и внуки на веки-вечные, а вы сами, продажные гaды, будете гореть в aду, мpaзи.
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