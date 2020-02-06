После встречи с Зеленским: "Слуга народа" согласилась голосовать за рынок земли

Фракция "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли.
"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", – сообщил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады.
По информации OBOZREVATEL, встреча президента с фракцией длилась 45 минут. Он просил "слуг народа" проголосовать за земельную реформу за два дня, поскольку в феврале у Украины будут переговоры с МВФ.
Как известно, 6 февраля Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.
Отметим, что накануне Зеленский заявил, что министерства и Верховная Рада не выполнили девять поставленных перед ними задач.
Фракция "Слуга народа" после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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