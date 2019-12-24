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24 декабря • обновлено в 11:49
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После встречи с Зеленским: АЗС резко снизили цены на бензин

12.2т
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В Украине цены на бензин и дизельное топливо на станциях крупных розничных сетей во вторник, 24 декабря, опустились в среднем на 0,5-1 грн/л.

Падение стоимости топлива произошло после встречи президента Владимира Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает enkorr.

В частности, в Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен же понизить цены на топливо.

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"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.

По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от представителей главы государства прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

В результате в сетях ОККО и WOG цены бензинов и дизельного топлива опустились на 50 коп./л, Amic понизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ – на 70 коп./л.

При этом в консолидированной сети группы "Приват", которая до этого не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

Падение стоимости топлива произошло после встречи президента Владимира Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов

Падение стоимости топлива произошло после встречи президента Владимира Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на бензин на фоне укрепления курса гривни происходит медленными темпами, поскольку на топливном рынке низкая конкуренция.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Бензин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Акуєть! Спасібо доброму царю, покарал бояр, снізіл нам цєни! На 70 копєєк! Цікавий момент: долар був по 28, бензин теж був 28. Зараз долар 23, а бензин.... 28 (мінус 70 копійок, ура!). Це при тому що нафта за цей час стала дешевше. Отже, власники заправок (Коломойський, Фірташ та кремль) мають 7-9 грн з літра бензину. Ну да, це кінець епохи бідності, я щітаю.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ну вот, а мы зеленского ругаем, пользы никакой,мол только негатив, а он родимый он на 50 копеек цену на бензин "сбил" !!!!!
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