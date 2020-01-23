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23 января • обновлено в 12:36
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После санкций США: к "газопроводу Путина" отправили инспекторов

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Многофункциональное судно Stril Explorer, которое проводит инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки российского газопровода "Северный поток-2".

Судно под норвежским флагом сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании. Об этом сообщает РБК.

В частности, компания MMT SWEDEN берет в аренду Stril Explorer с 2015 года у норвежской Simon Møkster Shipping.

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Оператор первого газопровода "Северный поток" Nord Stream AG, которого контролирует газовый монополист "Газпром", в 2017 году заключил трехлетний контракт с MMT Sweden на инспекцию труб газопровода.

Инспекция с борта судна Stril Explorer включает в себя визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов по всей длине трассы.

Позже оператор "Северного потока-2" подтвердил, что Stril Explorer проводит инспекционные работы на участке газопровода. В компании заявили, что это стандартная практика и судно не ведет никаких строительных работ.

Многофункциональное судно Stril Explorer прошло вдоль нитки российского газопровода "Северный поток-2"

Многофункциональное судно Stril Explorer прошло вдоль нитки российского газопровода "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это стандартная практика! При чем тут санкции?
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