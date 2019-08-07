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После разноса от Зеленского: скандальная таможня рекордно увеличила прибыль

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Закарпатская таможня, где президент Украины Владимир Зеленский устроил жесткий разговор с начальством, рекордно увеличила поступления в государственный бюджет.

В частности, таможня Государственной фискальной службы в июле обеспечила на 77% больше поступлений в бюджет по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В результате проведенных мероприятий и скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и при участии правоохранительных органов области, перечисления в июле текущего года составили 740 млн гривен", – отметили представители Закарпатской облгосадминистрации.

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По их словам, это на 321 млн гривен больше по сравнению с июнем, и на 315 млн гривен – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за прошедший месяц закарпатские таможенники составили 318 протоколов о нарушении таможенных правил, по которым изъято предметов ориентировочной стоимостью 8,9 млн гривен.

После разноса от Зеленского Закарпатская таможня обеспечила на 77% больше поступлений в бюджет

После разноса от Зеленского Закарпатская таможня обеспечила на 77% больше поступлений в бюджет

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский после заслушивания докладов руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой также поднял вопрос об их увольнении.

"У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности – это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", – резюмировал он.

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Тема
новости Украины
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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