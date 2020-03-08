После отставки Гончарука иностранцам посоветовали не вкладывать в Украину

Инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует избегать инвестиций в украинские гособлигации пока не будет позитивного сигнала от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает "Экономическая правда", со ссылкой на аналитический отчет для инвесторов. Сообщается, что после замены правительства возрос риск беспрепятственному сотрудничество Украины с МВФ.

"Мы не видим возможности для нового кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году", – говорится в отчете.

В компании считают, что одним из ключевых последствий перестановок в Кабмине, являются риски популистской политики вместо структурных реформ и возврат контроля над принятием решений олигархами . "Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга Украины (как внутреннего, так и международного) , хотя бы до тех пор, пока не поступит четкое и однозначно позитивное сообщение от МВФ об Украине", – заявляет компания.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль

Делая вывод о перезагрузки правительства, Concordе Capital не исключают возможность скорой сделки с МВФ. "Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации Приватбанка (поскольку единственным требованием от фонда в 2016 году была его национализация), шанс на сделку будет", – резюмируют в отчете.

Как сообщает OBOZREVATEL:

МВФ обеспокоен сменой власти в Украины, влиянием олигархов на Кабмин. В результате кредит в $5,5 млрд задерживается уже на месяцы.

Аналитик Сергей Фурса считает, что украинские власти срывают сотрудничество с Международным валютным фондом, в надежде получить финансовую поддержку от США после переизбрания президентом Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи не имеют влияния на новое украинское правительство.

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