После отмены формулы Роттердам+ цены на электроэнергию выросли, – Саакашвили

Подходы к ценообразованию на уголь и природный газ в Украине по принципу импортного паритета (цена на хабе в Европе плюс доставка) принципиально не отличаются.

Об этом сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили в эфире "Украина 24", передает РБК.

"Раньше был "Роттердам+", а сейчас прекрасно работает система "Амстердам+", что изменилось? Между Роттердамом и Амстердамом 60 км... Если в этом есть разница", – заявил председатель исполнительного комитета Совета реформ.

По его словам, после отмены действия формулы "Роттердам+" с 1 июля 2019, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей в Украине выросли.

"Роттердам+", нам говорят, что формула работала, потом прекратила, а платим мы почему-то больше после того, как она прекратила (действовать – ред.)", – добавил он.

Саакашвили также отметил важность качественной приватизации госактивов, в том числе в энергетической сфере.

"Государственные вещи должны быть срочно приватизированы. И туда привлеченные инвестиции, потому что это черные дыры для выкачивания денег из государства", – отметил он.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Отметим, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Оно также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Украины, председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, введение формульного ценообразования на уголь "Роттердам+" в 2016 году стабилизировало ситуацию в угольной отрасли.