После кризиса из-за COVID-19 украинцы захотят платить налоги: экономист дал прогноз

Украине не стоит рассчитывать на легкий вариант выхода из экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом. Однако стоит ожидать изменений в трудовых отношениях между работодателями и сотрудниками.

Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии изданию "Гордон". По его словам, многое будет зависеть от того, какую программу предложит правительство и какую помощь сможет получить страна из разных внешних источников.

"Пока я не вижу целостной антикризисной программы от Кабмина. Это должен быть совместный труд правительства и Национального банка. Опыт стран, принявших такие программы, показывает два основных инструмента – бюджетную поддержку и кредитную поддержку", – отметил экономист.

По его словам, в Украине намного больше людей захотят работать легально, чтобы получить возможность помощи от государства.

"Довольно много украинцев избегали официального трудоустройства, чтобы, например, не утратить право на субсидии. А программа помощи, которая сейчас обсуждается в государстве, направлена на тех людей, которые есть хоть в какой-нибудь базе. Работающим нелегально государство не сможет оказать помощь", – рассказал Новак.

Андрей Новак

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам грозит масштабная безработица, однако правительство Украины намерено уже в мае создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы избежать развития экономического кризиса.