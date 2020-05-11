После завершения карантина из-за пандемии COVID-19 украинцы поймут, что денег в стране нет.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое заявление в интервью "24 каналу" сделал Михеил Саакашвили, новый председатель Исполнительного комитета реформ Украины (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Михеил Саакашвили mykharkov.info

"Все же сейчас, во время карантина, большое количество людей не тратили много денег, но сейчас они пойдут в салоны, по магазинам, покупать какие-то вещи, где-то 2-3 недели будет впечатление, что экономика зашевелилась и что-то таки начинается. Но потом почти все поймут, что денег больше нет", – сказал Саакашвили.

В стране также не будет рабочих мест, добавил он, что должны осознать люди. "Значительная часть рабочих мест просто не вернется", – заявил Саакашвили.

"Очень большое количество малых и средних предприятий обанкротятся, крупные также. Если сейчас эти энергетические шахты остановили, восстановить свою технологическую работу позже будет невозможно. То есть десятки тысяч людей останутся просто без работы", – считает экс-президент Грузии.

По мнению Саакашвили, проблемой является и то, что примерно 2 миллиона заробитчан вернулись в Украину. Ориентировочно миллион из них вернется в Польшу, однако еще миллион останется.

"То есть будет 2-3 миллиона дополнительных безработных при том, что нет никаких возможностей для экономического роста", – сказал Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL: