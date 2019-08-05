После более года простоя: в Одессе запустился скандальный завод

Одесский припортовый завод, который простаивает с апреля 2018 года, в воскресенье, 4 августа, начал запуск производства аммиака и карбамида.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора завода Николай Щуриков. "После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", – написал он.

Щуриков отметил, что завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

"Согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательного совета ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн кубометров газа", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурса по продаже "Одесского припортового завода".

В июле 2018-го Верховный суд отменил решение суда города Южное в Одесской области, по которому ОПЗ должен был выплатить Ostchem Holding Limited 5,2 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд грн пени.

21 мая Киевский апелляционный суд постановил ПАО "Одесский припортовый завод" выплатить более $250 млн в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа Ostchem Holding Limited за поставки газа.

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