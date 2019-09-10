После 20 лет правления: богатейший человек Китая покинул пост главы Alibaba

Богатейший человек Китая Джек Ма официально ушел в отставку с должности председателя совета директоров компании Alibaba.

На соответствующем посту его сменит гендиректор Дэниэл Чжан, сообщает Bloomberg.

Передача должности произошла 10 сентября – в этот день ровно год назад Ма объявил о намерении уйти в отставку.

В то же время эксперты ожидают, что Ма не полностью уйдет из корпорации, а продолжит играть роль в принятии решений.

"По состоянию на настоящий момент маловероятно, что Чжан будет принимать какие-то важные решения без поддержки Ма", – отметил директор шанхайской инвестиционно-консалтинговой фирмы Kaiyan Capital Брок Сильверс.

Ма основал Alibaba в 1999 году. Сейчас компания является крупнейшей в мире по электронной коммерции и цифровым платежам.

Состояние 55-летнего бизнесмена оценивается в 38,6 млрд долларов. Он занимает 21-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Состояние 55-летнего бизнесмена оценивается в 38,6 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский миллиардер Илон Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов.

В частности, в августе 2018 года он написал о готовности преобразовать Tesla в частную компанию. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

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