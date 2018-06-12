Пошлины США на сталь и алюминий: стало известно, что ждет Украину

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская заявила, что украинские производители могут рассчитывать на исключение из-под действия пошлин на поставки в США стали и алюминия.

"Мы считаем, что можем серьезно рассчитывать на исключение из-под действия этих пошлин. Соединенные Штаты довольно серьезно рассматривают аргументы, поданные Украиной", – сообщила она по итогам переговоров с представителями американского правительства, говорится в Twitter МЭРТ.

В министерстве экономического развития и торговли подчеркнули, что Белый дом уже исключил ряд стран из-под действия пошлин, и Украина намерена стать одной из них.

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Напомним, что с 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза, Мексики и Канады.

Кроме того, импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – действуют в отношении продукции из Китая, Российской Федерации, Японии и других стран.

Існує ряд країн, які отримали виключення з-під дії ввізного мита на імпорт сталі та алюмінію до США, і Україна прагне стати однією з них. Тому нещодавно наша делегація провела відповідні переговори з представниками Уряду США. Про це @mykolska в коментарі для @ICTV_Fakty . pic.twitter.com/wzix9UfMXy — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 11 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже в ЕС заявили о намерении ввести ответные меры на пошлины США.