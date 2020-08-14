Пошлины на дизтопливо привели исключительно к росту цен на горючее, – Привалова

Введение пошлин на дизельное топливо привели исключительно к повышению цен на горючее для всех категорий потребителей.

Об этом сообщила президент "Нефтегазовой ассоциации Украины" Неля Привалова.

"Введение пошлин ничего хорошего для страны не принесло, кроме того, что на этот процент пошлин были повышены цены на дизельное топливо и сжиженный газ абсолютно всеми поставщиками этих видов топлива, как отечественными, так и иностранными. Просто конечные потребители заплатили больше средств на покупку этих видов топлива", – отметила Привалова.

По ее словам, никаких глобальных вопросов диверсификации введения пошлин в течение года не решили.

"Просто поднялись на этот процент цены для покупателей, потребителей. Все, других существенных изменений на рынке в связи с введением этих пошлин не произошло. Никаких глобальных вопросов они не решили", - добавила Привалова.

Напомним, Окружной административный суд Киева в июне 2020 года признал противоправным и отменил решение Кабинета Министров о введении специальных пошлин на импорт дизтоплива из России на уровне 4% и сжиженного газа 3,75%, которые действовали с 1 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что в июле "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой инициировать введение специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% уже с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики. По оценкам экспертов, пошлина 8,46% приведет к повышению цен дизтоплива на 1,3 грн/л.

По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убытков экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничение на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как владельца Кременчугского НПЗ.

Это уже вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой к Межведомственной комиссии по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.