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1 октября • обновлено в 22:06
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На поклон Трампу: у "газопровода Путина" появился мощный союзник

11.1т Читать материал на украинском

Англо-нидерландская компания Royal Dutch Shell обратилась к Конгрессу США с просьбой не вводить санкции против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом заявил глава представительства Shell в РФ Седрик Кремер, передает Reuters. Он уточнил, что в Европе продолжает снижаться добыча газа и вскоре странам ЕС понадобятся дополнительные поставки как СПГ, так и трубопроводного газа.

"Если текущий законопроект, рассматриваемый в Конгрессе США, будет принят, он затронет все компании, участвующие в проекте, включая Shell. Поэтому мы с уважением призываем законодателей не вводить эти санкции", – сказал Кремерс.

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США попросили не вводить санкции против

США попросили не вводить санкции против "Северного потока-2"

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Тема
Северный поток-2
Место
США
Тег
Северный поток - 2
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Скоро Будет не хватать газа... Вот как Станет не хватать, тогда и обратитесь в Конгресс.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бабаев Бабай, Что бы ты не писал - Конгрессу пофигу все эти обращения. А когда не будет хватать газа им предложат покупать американский. Украина покупает газ в ЕС дороже чем в России, так почему ЕС не может точно так же дороже покупать газ, но только у США? Во имя демократии, во имя демократических ценностей.
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Mak Alex
Mak Alex
Бабаев Бабай, а тобі що " якутский петух" пшукає в плиту на кухні?
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филипп филипыч
филипп филипыч
опа це! тут базар за бабки и украина не причем. но если пендосы решат повоевать (экономически) то европейские коммерсанты обозлятся. угадайте какой стране это на руку?)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
филипп филипыч, тебе чего ж..пу рвать,акционер газпрома?или методичка пригожинская?хехе
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