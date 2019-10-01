На поклон Трампу: у "газопровода Путина" появился мощный союзник

Англо-нидерландская компания Royal Dutch Shell обратилась к Конгрессу США с просьбой не вводить санкции против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом заявил глава представительства Shell в РФ Седрик Кремер, передает Reuters. Он уточнил, что в Европе продолжает снижаться добыча газа и вскоре странам ЕС понадобятся дополнительные поставки как СПГ, так и трубопроводного газа.

"Если текущий законопроект, рассматриваемый в Конгрессе США, будет принят, он затронет все компании, участвующие в проекте, включая Shell. Поэтому мы с уважением призываем законодателей не вводить эти санкции", – сказал Кремерс.

США попросили не вводить санкции против "Северного потока-2"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, в то время как другие участники предоставляют финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийскую OMV и французскую Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект сталкивается с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, включая регулирование этого газопровода.

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