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/Новости экономики

"Пошел процесс": Лавров рассказал об отказе от доллара в России

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В России в долгосрочном плане уже пошел процесс отвязки от доллара и создания системы, которая не будет зависеть от американской администрации.

"Процесс перехода на расчеты в национальных валютах идет. Доля нашей торговли, которая обслуживается национальными валютами, сейчас в районе 18% (примерно пятая часть)", – сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

По его словам, доля такой торговли постоянно растет.

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"Говоря о национальных валютах, надо отметить, что эти процессы идут не только по двусторонним каналам между Россией и Китаем. Мы занимаемся этим с целым рядом других стран, особенно из числа наших крупных партнеров, где взаимный товарооборот более или менее сбалансирован и есть спрос на рубли и валюты наших контрагентов", – добавил Лавров.

В частности, эти процессы также идут в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

"Это как раз те компоненты общих усилий, которые в итоге будут содействовать снижению зависимости от доллара", – резюмировал Лавров.

Москва делает все для отвязки от американской валюты

Москва делает все для отвязки от американской валюты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Новости России
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