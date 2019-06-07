"Пошел процесс": Лавров рассказал об отказе от доллара в России

В России в долгосрочном плане уже пошел процесс отвязки от доллара и создания системы, которая не будет зависеть от американской администрации.

"Процесс перехода на расчеты в национальных валютах идет. Доля нашей торговли, которая обслуживается национальными валютами, сейчас в районе 18% (примерно пятая часть)", – сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

По его словам, доля такой торговли постоянно растет.

"Говоря о национальных валютах, надо отметить, что эти процессы идут не только по двусторонним каналам между Россией и Китаем. Мы занимаемся этим с целым рядом других стран, особенно из числа наших крупных партнеров, где взаимный товарооборот более или менее сбалансирован и есть спрос на рубли и валюты наших контрагентов", – добавил Лавров.

В частности, эти процессы также идут в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

"Это как раз те компоненты общих усилий, которые в итоге будут содействовать снижению зависимости от доллара", – резюмировал Лавров.

Москва делает все для отвязки от американской валюты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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