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26 декабря • обновлено в 10:58
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"Порвали три баяна": прибытие первого поезда в Крым из Москвы превратили в цирк

3.7т
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Первый поезд из Москвы (Россия) прибыл в оккупированный Симферополь по Крымскому мосту утром 26 декабря. Ему устроили буйный прием.

Видео и фото вакханалии, которую развели оккупанты на вокзале Симферополя, попали в сеть. Полный путь поезда составил 2009 километров и занял 33 часа. (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

На платформу встречать поезд согнали десятки людей. Они кричали "Россия!" и размахивали российскими флагами.

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"К прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные!" – пишут в сети.

"То есть это г*вно идет медленнее, чем 7/8 поезд "СПб – Симферополь" в 1999 году", "Символично для России. Все пердячим паром", "Я надеюсь, не будет новостей а-ля "Десятый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. На платформе порвали три баяна", – пишут в сети.

Поезд из Москвы прибыл в Крым

Поезд из Москвы прибыл в Крым

РИА Новости

Поезд из Москвы прибыл в Крым

Поезд из Москвы прибыл в Крым

РИА Новости

Поезд из Москвы прибыл в Крым

Поезд из Москвы прибыл в Крым

РИА Новости

Поезд из Москвы прибыл в Крым

Поезд из Москвы прибыл в Крым

РИА Новости

"Порвали три баяна": прибытие первого поезда в Крым из Москвы превратили в цирк
"Порвали три баяна": прибытие первого поезда в Крым из Москвы превратили в цирк

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не, ну конечно убогим крымчанам далеко до встречи хрюкалоидами американской баржи с углём. Но мы стараемся. Что же касаемо "2000км ехал аж 33 часа". Поинтересуйтесь, за сколько часов проходит 1200км поезд Львов-Мариуполь. Что? 29,5 часов? Да быть того не может!
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Хххлосвиньи визжат и дымятся, как вампиры при солнечном свете (Крымском мосте)
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кастрюль бомбит. Это забавно смотрится. Ка раньше писали в бессильной злобе кастрюли бьются об стенку.Главное слово здесь- бессильная.
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