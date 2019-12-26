"Порвали три баяна": прибытие первого поезда в Крым из Москвы превратили в цирк

Первый поезд из Москвы (Россия) прибыл в оккупированный Симферополь по Крымскому мосту утром 26 декабря. Ему устроили буйный прием.

Видео и фото вакханалии, которую развели оккупанты на вокзале Симферополя, попали в сеть. Полный путь поезда составил 2009 километров и занял 33 часа. (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

На платформу встречать поезд согнали десятки людей. Они кричали "Россия!" и размахивали российскими флагами.

"К прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные!" – пишут в сети.

"То есть это г*вно идет медленнее, чем 7/8 поезд "СПб – Симферополь" в 1999 году", "Символично для России. Все пердячим паром", "Я надеюсь, не будет новостей а-ля "Десятый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. На платформе порвали три баяна", – пишут в сети.

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Путь занял 33 часа, а к прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные! pic.twitter.com/D5xGwsIYpV — Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

Поезд из Москвы прибыл в Крым РИА Новости

Поезд из Москвы прибыл в Крым РИА Новости

Поезд из Москвы прибыл в Крым РИА Новости

Поезд из Москвы прибыл в Крым РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!