"Порвали три баяна": прибытие первого поезда в Крым из Москвы превратили в цирк

Первый поезд из Москвы (Россия) прибыл в оккупированный Симферополь по Крымскому мосту утром 26 декабря. Ему устроили буйный прием.
Видео и фото вакханалии, которую развели оккупанты на вокзале Симферополя, попали в сеть. Полный путь поезда составил 2009 километров и занял 33 часа. (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).
На платформу встречать поезд согнали десятки людей. Они кричали "Россия!" и размахивали российскими флагами.
"К прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные!" – пишут в сети.
"То есть это г*вно идет медленнее, чем 7/8 поезд "СПб – Симферополь" в 1999 году", "Символично для России. Все пердячим паром", "Я надеюсь, не будет новостей а-ля "Десятый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. На платформе порвали три баяна", – пишут в сети.
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Путь занял 33 часа, а к прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные! pic.twitter.com/D5xGwsIYpV— Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019
Поезд из Москвы прибыл в Крым
РИА Новости
Поезд из Москвы прибыл в Крым
РИА Новости
Поезд из Москвы прибыл в Крым
РИА Новости
Поезд из Москвы прибыл в Крым
РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.
Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.
Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.
23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.
Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.
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