"Союз диктаторов": Портников рассказал, как Путин захватывает Европу

Подписание Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговли – серьезный пропагандистский шаг Москвы, который будет иметь важное значение для постсоветского пространства
"Зачем же тогда Белграду и Москве новое соглашение, при том, что двустороннее соглашение о свободной торговле действует уже несколько десятилетий и, как видим, ничего не изменило? Для руководства Сербии это – демонстрация сближения с Россией и одновременно шантаж Евросоюза. Если и дальше будете требовать договориться с Косово и продолжить реформы – у нас есть запасной вариант", – пишет журналист Виталий Портников для espreso.tv.
В свою очередь Россия хочет продемонстрировать, что созданный ею Евразийский экономический союз – это альтернатива ЕС.
"Если даже страны – кандидаты в члены ЕС подписывают с этим союзом соглашения, то соседним государствам, которые связаны с ЕС исключительно соглашением об ассоциации, сам Путин велел. Или разве украинцы – не такие же "братья" россиян, как сербы?" – заявил Портников.
По его словам, в обмен на установление мира, восстановления территориальной целостности на Донбассе или продолжение транзита российского газа Украине предложат подписать именно такое соглашение.
"Не с одной Россией – а со всеми "братьями" сразу. Так сказать, чтобы уши Кремля меньше торчали... Для нас такие договоренности могут обернуться политической и энергетической кабалой, первым шагом на пути к вступлению в "союз диктаторов", – резюмировал Портников .
Подписание Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговли – серьезный пропагандистский шаг Москвы
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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