"Союз диктаторов": Портников рассказал, как Путин захватывает Европу

Подписание Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговли – серьезный пропагандистский шаг Москвы, который будет иметь важное значение для постсоветского пространства

"Зачем же тогда Белграду и Москве новое соглашение, при том, что двустороннее соглашение о свободной торговле действует уже несколько десятилетий и, как видим, ничего не изменило? Для руководства Сербии это – демонстрация сближения с Россией и одновременно шантаж Евросоюза. Если и дальше будете требовать договориться с Косово и продолжить реформы – у нас есть запасной вариант", – пишет журналист Виталий Портников для espreso.tv.

В свою очередь Россия хочет продемонстрировать, что созданный ею Евразийский экономический союз – это альтернатива ЕС.

"Если даже страны – кандидаты в члены ЕС подписывают с этим союзом соглашения, то соседним государствам, которые связаны с ЕС исключительно соглашением об ассоциации, сам Путин велел. Или разве украинцы – не такие же "братья" россиян, как сербы?" – заявил Портников.

По его словам, в обмен на установление мира, восстановления территориальной целостности на Донбассе или продолжение транзита российского газа Украине предложат подписать именно такое соглашение.

"Не с одной Россией – а со всеми "братьями" сразу. Так сказать, чтобы уши Кремля меньше торчали... Для нас такие договоренности могут обернуться политической и энергетической кабалой, первым шагом на пути к вступлению в "союз диктаторов", – резюмировал Портников .

Подписание Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговли – серьезный пропагандистский шаг Москвы

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