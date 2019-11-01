"Украину бросили": Портников объяснил, почему Европа поддержала газопровод Путина

Журналист Виталий Портников заявил, что громкие заявления президента США Дональда Трампа о возможности санкционного воздействия на компании, которые участвуют в прокладке труб "Северного потока-2", так и остались сотрясанием воздуха.

"Трудно упрекать в этом президента США, который вряд ли хочет серьезно рисковать американско-немецкими отношениями, и без того не очень простыми", – пишет он в блоге "Грани.ру".

"Немецкие политики и бизнесмены продолжают отстаивать необходимость строительства "Северного потока-2". И их тоже можно понять – они больше не хотят, чтобы поставки газа в Германию зависели от сложных отношений между Россией и Украиной", – добавил Портников.

Однако, по его словам, нельзя понять только то, что все свои проблемы западные лидеры хотят решить за украинский счет.

"Даже сейчас представители Еврокомиссии предлагают России и Украине согласиться с объемами транзита по украинской территории в размерах, которые находятся на грани рентабельности газотранспортной системы. А ведь "Северный поток-2" еще даже не достроен. Когда альтернатива будет окончательно обеспечена, Украина рискует оказаться брошенной своими предприимчивыми союзниками на произвол судьбы", – резюмировал Портников.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Украина рискует оказаться брошенной своими предприимчивыми союзниками на произвол судьбы

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

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