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1 ноября • обновлено в 05:16
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"Украину бросили": Портников объяснил, почему Европа поддержала газопровод Путина

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Журналист Виталий Портников заявил, что громкие заявления президента США Дональда Трампа о возможности санкционного воздействия на компании, которые участвуют в прокладке труб "Северного потока-2", так и остались сотрясанием воздуха.

"Трудно упрекать в этом президента США, который вряд ли хочет серьезно рисковать американско-немецкими отношениями, и без того не очень простыми", – пишет он в блоге "Грани.ру".

"Немецкие политики и бизнесмены продолжают отстаивать необходимость строительства "Северного потока-2". И их тоже можно понять – они больше не хотят, чтобы поставки газа в Германию зависели от сложных отношений между Россией и Украиной", – добавил Портников.

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Однако, по его словам, нельзя понять только то, что все свои проблемы западные лидеры хотят решить за украинский счет.

"Даже сейчас представители Еврокомиссии предлагают России и Украине согласиться с объемами транзита по украинской территории в размерах, которые находятся на грани рентабельности газотранспортной системы. А ведь "Северный поток-2" еще даже не достроен. Когда альтернатива будет окончательно обеспечена, Украина рискует оказаться брошенной своими предприимчивыми союзниками на произвол судьбы", – резюмировал Портников.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Украина рискует оказаться брошенной своими предприимчивыми союзниками на произвол судьбы

Украина рискует оказаться брошенной своими предприимчивыми союзниками на произвол судьбы

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Тег
Северный поток - 2
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А ведь этот скелет помнится вопил что никогда и ни за что))))))))))))))))))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украину не бросили, ее кинули. Лохушка сама довыеживалась
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