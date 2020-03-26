Porsche Cayenne и 13 банковских счетов: Венедиктова показала декларацию

Генпрокурор Ирина Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

Об этом свидетельствуют данные из электронной декларации за 2019 год, размещенной на сайте НАПК.

Согласно информации в декларации, в январе 2014 году Венедиктова купила автомобиль Porsche Cayenne. Сейчас стоимость данного автомобиля составляет примерно 2,5 миллиона гривен. Она также указала 312 737 грн зарплаты, полученной по основному месту работы, а также 186 156 грн зарплаты, полученной во время работы в должности народного депутата.

Кроме того, в декларации она указала почти 80 000 гривен и более 5000 евро на банковских счетах, а также 50 000 гривен и 20 000 долларов США - наличными. Отметим, что согласно декларации, семья Венедиктовой открыла 13 счетов в украинских банках: в ПриватБанке, Украсиббанке, и Райффайзен Банке "Аваль".

Также Венедиктова остается профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина, а также является советником в ООО "Перегрин Кэпитал Групп".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл в Верховную Раду. Выступая с трибуны парламента, он дал добро на назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

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