Порошенко задекларировал новые доходы: что изменилось

Доход президента Украины Петра Порошенко вырос на 1 млн 68 тыс. грн за счет банковских депозитов.

Согласно реестру, 2 июля глава государства задекларировал доходы от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Президент получил два раза по 105 тыс., а также 559 и 459 тыс. грн. Суммарный доход составил более 1 млн грн.

Декларация президента

К слову, согласно декларации, Петр Порошенко потратил на благотворительность около 200 млн гривен. Отмечается, что общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны в 2014-2017 годах превысила 800 миллионов гривен.

Кроме того, согласно декларации, общая сумма доходов главы государства составила 16 303 874 гривен. Порошенко уплатил налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются зарплата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

Сумма средств, которые Петр Порошенко сохраняет на банковских счетах, уменьшилась за год на $430 тыс.

Напомним, свою долю в корпорации "Рошен" Петр Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд". В прошлом году бюджеты разных уровней получили от "Рошен" 1 миллиард 188 миллионов гривен налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-17 годы сумма таких платежей составила 4 миллиарда 466 млн гривен.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о декларации Петра Порошенко.