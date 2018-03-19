Порошенко внес в Раду законопроект о валюте: что изменится

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект "О валюте".
Соответствующий проект закона №8152 определен главой государства как неотложный, говорится на сайте парламента.
Инициатором законопроекта "О валюте" является Порошенко.
По состоянию на 19 марта текст документа на сайте парламента отсутствует.
В то же время Порошенко отмечал, что новый законодательный акт вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидирует такую меру воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.
По словам президента, законопроект "О валюте" является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики.
"Все они почувствуют облегчение сразу после принятия закона. предприниматель должен делать бизнес конкурентоспособным, а государство должно помогать и защищать предпринимателя… Конечная же цель – улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в государственный бюджет, поступление валюты в страну, укрепление национальной валюты. И главное – рост доходов украинцев", – подчеркивал Порошенко.
Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины рассказал о судьбе налога на выведенный капитал.