Порошенко в Давосе встретится с главой МВФ

Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Встреча состоится в рамках экономического форума в Давосе в среду, 23 января, сообщается в Facebook на странице Министерства финансов Украины. Участие во втором заседании Инвестиционного совета помимо президента примет глава ведомства Оксана Маркарова.

"Что мы должны рассказать и услышать? Во-первых, уже учитываем глобальные риски в планировании и прогнозировании своего развития, во-вторых, успешно развиваем экономику и наш ВВП растет уже 11 кварталов подряд, в-третьих, что это свидетельствует о привлекательности Украины как инвестиционного и бизнес-партнера", — написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный экономический форум в Давосе начался во вторник, 22 января и продлится до 25 января. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Эксперт-международник накануне также назвал три цели Украины в Давосе. Одна из них – переговоры с многочисленными бизнесменами, присутствующими там.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!