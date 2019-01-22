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Порошенко в Давосе встретится с главой МВФ

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Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Встреча состоится в рамках экономического форума в Давосе в среду, 23 января, сообщается в Facebook на странице Министерства финансов Украины. Участие во втором заседании Инвестиционного совета помимо президента примет глава ведомства Оксана Маркарова.

"Что мы должны рассказать и услышать? Во-первых, уже учитываем глобальные риски в планировании и прогнозировании своего развития, во-вторых, успешно развиваем экономику и наш ВВП растет уже 11 кварталов подряд, в-третьих, что это свидетельствует о привлекательности Украины как инвестиционного и бизнес-партнера", — написано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный экономический форум в Давосе начался во вторник, 22 января и продлится до 25 января. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Эксперт-международник накануне также назвал три цели Украины в Давосе. Одна из них – переговоры с многочисленными бизнесменами, присутствующими там.

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Персоны
Петр ПорошенкоОксана МаркароваКристин Лагард
Место
ШвейцарияДавос
Тег
МВФ
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rercjd Micha
rercjd Micha
"Даст- или не даст?" - вот в чём вопрос!
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Как только статья про тимошенчиху так комменты отключены . Ну его нахуй этот сайт валю отсюда, гудбай троляки паРашные, бродский с вами.
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0
0
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Как только статья про тимошенчиху так комменты отключены . Ну его нахуй этот сайт валю отсюда, гудбай троляки паРашные, бродский с вами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

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