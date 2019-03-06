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/Новости экономики

Порошенко, Трамп и другие: какую зарплату получают президенты

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Самым высокооплачиваемым мировым лидером стал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, который получает в год около 1,7 миллиона долларов.

Такой уровень зарплат является частью специальной государственной политики – чиновникам намеренно платят много, чтобы их было труднее коррумпировать, сообщает "АиФ".

Размер зарплаты президент США Дональда Трампа составляет 400 тысяч долларов в год плюс надбавка на дополнительные расходы в размере 50 тысяч долларов в год, необлагаемый налогом счет на поездки в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

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При этом Трамп, состояние которого оценивается в 3 миллиарда долларов, получает всего один доллар, а остальную часть зарплаты жертвует на благотворительность.

Дональд Трамп и Ли Сянь Лун

Дональд Трамп и Ли Сянь Лун

Зарплата канцлера Германии Ангелы Меркель в 2018 году составила 369 тысяч долларов в год.

Президент Франции Эммануэль Макрон зарабатывает по 15,3 тысячи евро в месяц или 206 тысяч долларов в год. Размер заработной платы французского президента был установлен еще его предшественником Франсуа Олландом, который после вступления в должность понизил свое жалование на 30%.

Зарплата президента Украины Петра Порошенко на посту главы государства составляет 28 тысяч гривен в месяц, что по текущему курсу соответствует 1 тысяче долларов.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Петр Порошенко

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент Украины потратил на благотворительность около 200 млн гривен.

Общая сумма расходов Порошенко на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы превысила 1,2 млрд гривен. Из них на армию – более 500 млн гривен.

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Персоны
Дональд ТрампПетр ПорошенкоЭммануэль МакронАнгела Меркель
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Порошенко тоже не берет свою зарплату.
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Махно Семен
Махно Семен
......а теперь в % от ВВП.....?
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