Порошенко рассказал о резком росте золотовалютных резервов Украины

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в 2018 году превысили 18 млрд долларов.

"Тогда как на определенный момент в 2015 году они усохли почти до 5,5 млрд долларов", – заявил президент Петр Порошенко в ходе заседания Национального инвестиционного совета.

Глава государства отметил, что в результате за это время золотовалютные резервы Национального банка выросли почти в три с половиной раза.

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Порошенко также акцентировал внимание на роли Международного валютного фонда в пополнении золотовалютных резервов Украины.

"Нам поверили, и сегодня самый тяжелый период также был пройден. И за эти годы золотовалютные резервы выросли почти втри с половиной раза. Это ответ – где средства МВФ. Средства МВФ сегодня бережно сохраняются в золотовалютных резервах страны", – резюмировал президент.

Напомним, что международные резервы состоят из резервов в конвертируемых иностранных валютах, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования, монетарного золота, наличности в иностранной валюте или средств на счетах за границей, ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, и любых других резервных активов при условии обеспечения их надежности и ликвидности, в распоряжении Национального банка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минфине рассказали о судьбе новой программы с МВФ.