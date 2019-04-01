Порошенко раскрыл размер своих доходов

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили более 1,5 млрд гривен.

В частности, зарплата Порошенко на должности главы государства достигла 336 тыс. гривен, сообщает "Интерфакс-Украина".

Почти 21 млн гривен дохода президента – проценты по депозитам в "Международном инвестиционном банке", а 777 тыс. гривен составил доход от отчуждения недвижимого имущества.

Кроме того, Порошенко указал почти 400 млн гривен дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" Прайм Эссетс Кепитал", а также более 1,1 млрд гривен дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG.

Также около 29 млн гривен указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент потратил на благотворительность около 200 млн гривен.

Общая сумма расходов Порошенко на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы превысила 1,2 млрд гривен. Из них на армию – более 500 млн гривен.

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