|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Порошенко раскрыл размер своей зарплаты

114.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его зарплата на посту главы государства составляет 28 тысяч гривен.

"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что я имею источники, за счет чего жить. На сегодняшний день уровень зарплаты президента составляет 28 тысяч", – сообщил Порошенко, передает "Укринформ".

В то же время он отметил, что большое количество представителей судейского корпуса, следователей и других должностных лиц имеют в разы, а на отдельных государственных предприятиях в 100 раз выше зарплату, чем у президента.

Новости
Порошенко заплатит в бюджет почти 60 млн грн налогов: что известно

В связи с этим Порошенко заявил о необходимости урегулировать вопрос с зарплатами государственных служащих, убрать любые специализированные законы, которые делают выборочные повышения зарплат, и увеличивать зарплаты всем госслужащим по общим принципам.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент потратил на благотворительность около 200 млн гривен.

Общая сумма расходов Порошенко на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы превысила 1,2 млрд гривен. Из них на армию – более 500 млн гривен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
40
45
Смешно
71
Интересно
1
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
А разве на такие должности как министры или в депутаты идут ради зарплаты,тем более в президенты...?в это не верят думается даже абитуриенты могилянки и других педучилищ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гарев Игорь
Гарев Игорь
ПЕтюнчик ты наш дорогый. Носочки себе купи и штанцяк
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
порошенко заставляє армію купляти Мази путінського прихлебая бацьки а в цей час зупинився Краз і люди пішли у вимушені відпустки- мрлодець хлавнокомандуючий
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги