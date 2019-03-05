Порошенко раскрыл размер своей зарплаты

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его зарплата на посту главы государства составляет 28 тысяч гривен.

"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что я имею источники, за счет чего жить. На сегодняшний день уровень зарплаты президента составляет 28 тысяч", – сообщил Порошенко, передает "Укринформ".

В то же время он отметил, что большое количество представителей судейского корпуса, следователей и других должностных лиц имеют в разы, а на отдельных государственных предприятиях в 100 раз выше зарплату, чем у президента.

В связи с этим Порошенко заявил о необходимости урегулировать вопрос с зарплатами государственных служащих, убрать любые специализированные законы, которые делают выборочные повышения зарплат, и увеличивать зарплаты всем госслужащим по общим принципам.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент потратил на благотворительность около 200 млн гривен.

Общая сумма расходов Порошенко на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы превысила 1,2 млрд гривен. Из них на армию – более 500 млн гривен.

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