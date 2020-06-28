Порошенко привез на затопленное Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнения

Пятый президент Украины Петр Порошенко привез на пострадавшее от наводнения Прикарпатье дизель-генераторы и помпы для откачки воды.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Стоит отметить, что лидер партии приехал в пострадавшие от стихии населенные пункты, чтобы собственными глазами увидеть масштабы беды. Команда Порошенко побывала в Надвирнянском районе.

В селе Черный Поток, который большая вода фактически отрезала от цивилизации, люди уже несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи. Разговор с прикарпатцами получился очень эмоциональным. Селяне, которые пережили стихийное бедствие, нуждаются не только в материальной помощи, но и психологической и моральной поддержки.

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

"Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и часть села уже имеет электричество, а часть – не имеет и живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы пока не протянем свет, люди имели возможность получить электричество с дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это", – сообщил Порошенко.

Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ. "Просили срочно найти тяжелую технику, которую власти пока не привлекли и неизвестно когда привлекут. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики", – сообщил лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Как рассказали селяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека.

"Мы сейчас пойдем посмотрим, и во вторник, послезавтра, на заседании согласительного совета парламента мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий для того, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье. Мы – вместе с вами. Мы – единая команда. И слово "солидарность" означает, что мы вместе. И мы друг другу должны помочь. Сегодня вы можете рассчитывать на нашу помощь", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Он отметил, что после осмотра разрушений будет составлен подробный план необходимых мер и объемов помощи. "Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого разрушенные дома – мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет – то переселить", – объяснил пятый президент.

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Помощь от Порошенко также передали жителям Галича.

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за наводнения на западе Украины прокуратура открыла уголовные производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.

По состоянию на утро 28 июня без электричества остались 11 населенных пунктов в двух областях: Закарпатская – 9 и Ивано-Франковская – 2.