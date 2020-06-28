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Порошенко привез на затопленное Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнения

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,6 т.
Петр Порошенко на Прикарпатье

Петр Порошенко привез на Прикарпатье помощь (Фото: eurosolidarity.org).

Пятый президент Украины Петр Порошенко привез на пострадавшее от наводнения Прикарпатье дизель-генераторы и помпы для откачки воды.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Стоит отметить, что лидер партии приехал в пострадавшие от стихии населенные пункты, чтобы собственными глазами увидеть масштабы беды. Команда Порошенко побывала в Надвирнянском районе.

В селе Черный Поток, который большая вода фактически отрезала от цивилизации, люди уже несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи. Разговор с прикарпатцами получился очень эмоциональным. Селяне, которые пережили стихийное бедствие, нуждаются не только в материальной помощи, но и психологической и моральной поддержки.

Петр Порошенко на Прикарпатье

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

"Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и часть села уже имеет электричество, а часть – не имеет и живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы пока не протянем свет, люди имели возможность получить электричество с дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это", – сообщил Порошенко.

Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ. "Просили срочно найти тяжелую технику, которую власти пока не привлекли и неизвестно когда привлекут. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики", – сообщил лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко на Прикарпатье

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Как рассказали селяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека.

"Мы сейчас пойдем посмотрим, и во вторник, послезавтра, на заседании согласительного совета парламента мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий для того, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье. Мы – вместе с вами. Мы – единая команда. И слово "солидарность" означает, что мы вместе. И мы друг другу должны помочь. Сегодня вы можете рассчитывать на нашу помощь", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко на Прикарпатье

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Он отметил, что после осмотра разрушений будет составлен подробный план необходимых мер и объемов помощи. "Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого разрушенные дома – мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет – то переселить", – объяснил пятый президент.

Петр Порошенко на Прикарпатье

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Помощь от Порошенко также передали жителям Галича.

Петр Порошенко на Прикарпатье

Петр Порошенко на Прикарпатье Сайт "Европейской Солидарности"

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за наводнения на западе Украины прокуратура открыла уголовные производства по факту экоцида и нарушений природного законодательства.

По состоянию на утро 28 июня без электричества остались 11 населенных пунктов в двух областях: Закарпатская – 9 и Ивано-Франковская – 2.

УкраинаНаводнение на западе Украины 2020 годаПетр Порошенко
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