Главная Новости
13 апреля • обновлено в 17:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Порошенко предложил антикризисную стратегию в период пандемии

3.3т
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что секвестр бюджета – это феерический результат управления новых, но некомпетентных лиц.

С трибуны Верховной Рады политик отметил, что, получив от предыдущей команды экономику с почти 5%-ным ростом, за считанные месяцы нынешняя власть спустила это наследство по ветру.

"Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают "Новую украинскую школу", систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку в общин, лишая их ресурса для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию, как одну из самых успешных реформ нашей команды", – подчеркнул Порошенко.

"Не можете сами – не пренебрегайте помощью от оппозиции!" Порошенко предложил антикризисную стратегию в период пандемии

Он отметил, что "Европейской солидарности" удалось частично убедить правительство о восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарную сферу. Однако стратегии выхода из кризиса у Зеленского как не было, так и нет, – подчеркнул Порошенко.

"Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. У большинства заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет", – предостерегает пятый президент.

"Мы предлагаем ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержку на питание – так называемые фудстемпы. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату", – убежден Порошенко.

Он отметил, что волонтеры и меценаты взялись обеспечивать медиков защитными костюмами, масками.

"Но требуем и от государства наконец застраховать медперсонал. Как мы это сделали по отношению к военным в 2014 году. И аптеки хотя бы масками обеспечьте, которые вы вывезли за границу еще в начале коронавируса", – призвал Порошенко.

"Уже на этой неделе власти будут выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"Не можете сами – не гнушйтесь интеллектуальной помощью от оппозиции. Делайте что-то, чтобы 21 мая не выглядело как годовщина", – призвал Порошенко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
44
95
Смешно
19
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Порошенко правильно все сказав, крім жахачки про дефолт. Ніхто цього не планує, тому уряду треба ТЕРМІНОВО АКТИВІЗУВАТИ переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Якщо комусь для цього мало підстав, то з"явилось ще одне обгрунтування - котрий день горить Чорнобильський ліс.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги