"Не можете сами – не пренебрегайте помощью от оппозиции!" Порошенко предложил антикризисную стратегию в период пандемии

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что секвестр бюджета – это феерический результат управления новых, но некомпетентных лиц.

С трибуны Верховной Рады политик отметил, что, получив от предыдущей команды экономику с почти 5%-ным ростом, за считанные месяцы нынешняя власть спустила это наследство по ветру.

"Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают "Новую украинскую школу", систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку в общин, лишая их ресурса для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию, как одну из самых успешных реформ нашей команды", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что "Европейской солидарности" удалось частично убедить правительство о восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарную сферу. Однако стратегии выхода из кризиса у Зеленского как не было, так и нет, – подчеркнул Порошенко.

"Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. У большинства заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет", – предостерегает пятый президент.

"Мы предлагаем ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержку на питание – так называемые фудстемпы. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату", – убежден Порошенко.

Он отметил, что волонтеры и меценаты взялись обеспечивать медиков защитными костюмами, масками.

"Но требуем и от государства наконец застраховать медперсонал. Как мы это сделали по отношению к военным в 2014 году. И аптеки хотя бы масками обеспечьте, которые вы вывезли за границу еще в начале коронавируса", – призвал Порошенко.

"Уже на этой неделе власти будут выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"Не можете сами – не гнушйтесь интеллектуальной помощью от оппозиции. Делайте что-то, чтобы 21 мая не выглядело как годовщина", – призвал Порошенко.

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