Порошенко предлагает помогать малообеспеченным украинцам покупать продукты

Пятый президент Петр Порошенко призвал власти предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов питания.

Предложения лидера партии "Европейская Солидарность" по социальной поддержке украинцев во время эпидемии внесены на рассмотрение бюджетного комитета парламента.

"Такие еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны продолжаться в течение как минимум 4 месяцев", – предложил Порошенко.

Согласно законодательству, малообеспеченная семья – это семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

В Украине насчитывается более 300 тысяч таких семей. Общая сумма финансирования, необходимая для такой программы, составляет чуть более 2 млрд гривен – посчитали в Порошенко.

Сейчас помощь людям в беде по всей Украине предоставляют волонтеры и активисты из ОО "Дело общин", а также депутаты и партийцы "Европейской Солидарности". Средствами Фонда Порошенко и благодаря благотворительным взносам тысяч неравнодушных украинцев уже сформировано 13 тысяч продуктовых наборов, которые доставляют в регионы страны.

Для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мероприятий, Порошенко предложил правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок уплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко внес предложение ввести страхование медицинских работников на случай инфицирования коронавируса. Сумма страховых выплат по мнению Порошенко должна быть сопоставима с выплатами военным на передовой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!