Пятый президент Петр Порошенко заявил, что увольнение главы НБУ Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами.

Такое мнение он высказал в Верховной Раде 2 июля. Лидер "Европейской солидарности" отметил, что давление на Смолия происходит непосредственно из Офиса президента Владимира Зеленского.

"Давление состоялось со стороны высшего политического руководства государства. Очень беспокоит момент, когда это произошло. Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом – обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал президента пересмотреть решение об отставке главы НБУ.

"Отзовите заявление, верните Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", – предостерег Порошенко.

Он также отметил, что межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости с НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

"Первые результаты мы уже имеем, потому 1 млрд 750 млн долларов размещенных вчера в еврооблигации Украины, отменены, поскольку инвесторы не верят. И не желают дальше играть в подобные игры с "краплеными картами", – заметил Порошенко.

По его убеждению, вместе со Смолием из страны последуют и иностранные инвесторы, и больше не вернутся.

"Ибо тотальное пике национальной экономики, вызвано тем, что вы "дернули стоп-кран" при коронавирусе бессмысленным карантином, что будет иметь разрушительные последствия", – предостерег лидер "ЕС".

Порошенко напомнил, что во время его президентской каденции будет проведено реформирование многих сфер Украины.

"Это не только армия, не только язык, и не только вера. Это запуск децентрализации, которая была признана самой успешной реформой страны. Это запуск медицинской реформы, которая находилась под огнем критики, а сегодня ее первый этап признан очень эффективным и безупречным. И вы сегодня его разрушаете. Это реформа образования с новой украинской школой, и многие другие реформ включая реформой финансового сектора Украины", – отметил Порошенко.

"Хочу напомнить, что в июне 14 года, когда я имел высокую честь быть избранным президентом Украины – в стране не ходили деньги. Банковская система находилась в тотальном коллапсе. 80 процентов кредитов были такими, которые не обслуживаются, проблемными. Более половины банков Украины были банками – банкротами. И реформа привела к тому, что, возможно, впервые за всю историю Украины во время экономического кризиса мы не имели падение курса. Мы имели беспрецедентно низкий уровень инфляции. А согласно Конституции, именно за монетарную стабильность и стабильность цен отвечает Национальный банк" , – говорит Порошенко.

Он также обратился к депутатам с монобольшинства с требованием не поддерживать отставку главы НБУ.

"Я сейчас хочу обратиться к народным депутатам с монобольшинства, которые во времена моей каденции считали себя реформаторами: сейчас народ и история будет смотреть в глаза каждому из вас. И от того, на какую кнопку вы нажмете, будет зависеть ваша дальнейшая судьба и судьба страны. Просьба – не допустить очередного удара по репутации страны, на допустить разрушения Украины", – призвал Порошенко.

Порошенко также призвал и Смолия не сдаваться и отозвать заявление об отставке.

"Яков Васильевич, отзовите заявление. Сейчас то время, когда очень актуален лозунг – никогда не сдавайся. Яков Васильевич, после вчерашнего судилища я имею право с таким лозунгом обратиться именно к вам", – отметил пятый президент.

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