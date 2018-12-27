Порошенко заплатит в бюджет почти 60 млн грн налогов: что известно

Трастовый управляющий Rothschild Trust рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить президенту Украины Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды).

Как сообщает администрация президента, это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении компании.

"Договор - первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель - отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", - пояснили в АП.

Таким образом полученная сумма в пересчете на национальную валюту составляет 556,7 млн гривен, которую украинский лидер указал в своей декларации.

"В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти 60 млн гривен налогов, из них военный сбор составит около 8 млн гривен. В целом Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть. Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Петр Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой Поместной Православной Церкви, развития украинского языка", - пояснили в администрации президента.

Отмечается, что часть средств, полученных от Rothschild Trust, будут направлены на благотворительность.

Напомним, что президент также потратил на благотворительность около 200 млн гривен. Общая сумма расходов Порошенко на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы превысила 1,2 млрд гривен. Из них на армию – более 500 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что украинский лидер получил более 1 млн гривен за счет банковских депозитов.