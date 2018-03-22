Порошенко подписал закон о строительстве платных дорог

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий передавать дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации на условиях концессии.

Реализация закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог" будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию дорог на условиях концессии, говорится на сайте главы государства.

Соответствующим документом, который Верховная Рада приняла 27 февраля, предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", и ряд других актов.

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Решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет министров, в котором, в частности, отмечаются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Правительство также определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который уплачивается с учетом уровня инфляции.

В законе отмечается, что автомобильные дороги могут относить к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными дорогами.

Платежи зачисляются в Государственный бюджет и используются в соответствии с порядком направления средств дорожного фонда.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что с 2019 года в Украине начнут строить пилотные концессионные дороги.