Порошенко подписал закон о госбюджете на 2019 год

В пятницу, 7 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов Украины. "Я сейчас подписал бюджет", — сказал президент, выступая на 2-м Украинском женском конгрессе в Киеве.

"В условиях, когда в структуре населения преобладают пенсионеры, 65% пенсионеров - это женщины. И такая статистика говорит о необходимости принятия конкретных мер по их поддержке уже сейчас, и я уверен, что с этой работой прекрасно справится министр финансов Оксана Маркарова... Я сейчас там подписал бюджет, мы сейчас это делаем", — сказал президент, после чего призвал поприветствовать Маркарову аплодисментами, передает его слова "Бабель".

Напомним, что доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,02 трлн грн, в том числе доходы общего фонда — 928,5 млрд грн и доходы специального фонда — 97,6 млрд грн. Расходы предусмотрены в сумме 1,11 трлн грн, в том числе расходы общего фонда — 1 трлн грн и расходы специального фонда — 106,4 млрд грн.

Петр Порошенко Корреспондент.net

При этом курс доллара на 2019 год, по уточненным в документе прогнозам, будет держаться на уровне 29,4 грн/$. Также в новом бюджете предусмотрены изменения по части минимальной заработной платы. С 1 января 2019 года минимальная заработная плата должна составить 4173 гривни. Таким образом, ее планируют поднять на 450 грн по сравнению с показателем 2018 года.

Также с 1 января 2019 прожиточный минимум должен вырасти до 1853 гривен, что на 255 грн и на 9,4% больше, чем сейчас.

Также в бюджете предусмотрены следующие расходы:

Социальная защита:

167,5 млрд грн предусмотрено на выплаты пенсий. На 200 млн грн правительство увеличивает расходы для обеспечения детей-сирот и детей с инвалидностью, а также для учреждений с условиями, приближенные к семейным — до 717,7 млн грн.

Безопасность и оборона

Общий ресурс на это направление вырастет по сравнению с 2018 годом на 33,3 млрд грн и составит 212 млрд грн (5,4% ВВП).

Образование

247,2 млрд грн -— общий объем расходов по сводному бюджету (общий и специальный фонд).

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 69,6 млрд грн. Она пойдет исключительно на оплату труда с начислениями для педагогических работников общеобразовательных учебных заведений (в том числе частных), а также профессионально-технических и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации в части предоставления полного общего среднего образования.

Здравоохранение

Общий объем расходов на здравоохранение по сводному бюджету составляет 131,7 млрд грн, что на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше, чем соответствующие показатели текущего года. Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения.

На реализацию программы медицинских гарантий для первичной медицинской помощи заложено 15,2 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем в текущем году. На развитие системы экстренной медицинской помощи выделено 1 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры

В специальном фонде предусмотрены средства для Государственного дорожного фонда в сумме 50,4 млрд грн (из общего объема финансового ресурса на развитие дорог 55,6 млрд грн), что на 17,5 млрд грн, или в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины в 06:01 утра 23 ноября приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Кроме того, парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс. Согласно которым с 1 июля 2019 года еще на 9% повысят акциз на сигареты, введут плату НДС на почтовые посылки из-за рубежа, если их стоимость выше €100, пересмотрят некоторые ставки и налоги.