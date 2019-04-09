Порошенко подписал указ о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС: всплыли скандальные факты

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Соответствующий документ "О мерах по поддержке развития ядерной энергетики и повышение уровня безопасности в сфере использования ядерной энергии" появился на сайте Администрации президента.

Порошенко также поручил Кабинету министров безотлагательно внести в Верховную Раду соответствующий законопроект.

ХАЭС glavpost.com

По данным "Радио Свобода", предварительное согласие на достройку новых реакторов от украинского правительства без тендеров получила чешская компания Škoda JS, которая входит в подсанкционную российскую группу и фигурирует в деле НАБУ против экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Отмечается, что летом 2018 года Кабинет министров Украины утвердил обоснование для строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС на общую сумму более 70 млрд гривен.

По результатам расследования программы "Схемы", Škoda JS – чешская компания, которая работает в сфере атомной энергетики десятки лет.

Ее владелец – зарегистрированная в Нидерландах компания OMZ BV, которая входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", что подчиняется российскому "Газпромбанк", большинство акций которого принадлежат российскому газовому монополисту "Газпрому" и связанным с ним структурам. Против "Газпромбанка" в Украине введены санкции, но Škoda JS в украинский санкционный список не входит.

Примечательно, что на самой АЭС мотив выбора именно Škoda JS объяснили сравнительно низкой стоимостью проекта. В компании от комментариев отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине заявили, что строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции будет проходить без участия Российской Федерации.

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