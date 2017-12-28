Порошенко назвал условия для возобновления закупок газа у России

Украина может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевым и некоррупционным.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

"Мы энергонезависимые. Они стучат: может возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – пожалуйста", – заявил Порошенко.

По его словам, Украина может возобновить закупку российского газа для снижения тарифов.

"Для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее суд полностью отклонил требования россиян по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009-2017 годы.