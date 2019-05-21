Порошенко назвал размер своих доходов

Петр Порошенко, оставляя должность президента, подал декларацию о доходах за период с 1 января по 20 мая 2019 года.

За этот период он получил доходы в размере примерно 16 млн гривен, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Более 1,5 млн гривен компенсации за причиненный моральный вред Порошенко получил от корпорации BBC. Соответствующее решение по делу о клевете было вынесено Высоким судом Лондона. Эти средства планируется направить на благотворительность.

Зарплата пятого президента Украины была начислена в размере 128,5 тыс. гривен. Вся заработная плата направляется на благотворительность.

Примерно 9,5 млн гривен составили проценты от депозита в Международном инвестиционном банке.

Также Порошенко получил погашения по приобретенным им в прошлом году облигациями государственного займа.

Главной статьей расходов стали перечисления в избирательный фонд кандидата. Финансирование предвыборной кампании было осуществлено за собственные средства Порошенко.

Напомним, что согласно данным международного агентства Bloomberg, за время президентства Порошенко потерял статус миллиардера, который имел до избрания. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился за это время почти на 40%.

Петр Порошенко подал декларацию о доходах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент потратил на благотворительность около 200 млн гривен.

Общая сумма расходов Порошенко на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы превысила 1,2 млрд гривен. Из них на армию – более 500 млн гривен.

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