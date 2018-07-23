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Вопреки Кабмину Порошенко ветировал закон о контрабанде леса: что это значит

11.2тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

"(Закон) готовится на рассмотрение с вето президента. 23.07.2018 возвращен с предложениями президента", - сказано в сообщении на сайте Рады. Принятие документа должно способствовать сохранению украинских лесов и усложнить незаконную вырубку.

Сами предложения Порошенко пока не обнародованы.

Автор документа - глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Законопроектом предлагают ввести штрафы на незаконную вырубку в размере от 255 до 2550 грн. А если попробовать отвезти древесину за границу - от трех до пяти лет лишения свободы.

OBOZREVATEL поддерживает законопроект и подробно освещает тему борьбы с контрабандой леса.

Если же нарушить закон повторно либо по предварительному сговору группой лиц - от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, во втором чтении в законопроект включили норму, которая на 8 лет запрещает вывоз топливной древесины за границу.

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Однако в ходе принятия законопроекта в зале парламента была внесена правка: для того, чтобы под запрет экспорта попала именно топливная древесина (а не пеллеты или топливные гранулы, которые уже являются продуктом переработки, код УКТВЭД детализирован с 4 знаков до 10 (4401 10 0000).

При этом, в понедельник, 23 июля премьер министр Владимир Гройсман провел заседание с представителями МинАПК, Нацполиции, ГФС, Госаудистлужбы и "Укрзалізниці" о том, какими методами будет остановлена контрабанда леса в стране.

Он отметил, что уже в ближайшее время появится алгоритм действий с учетом полномочий всех органов, а также будет создана рабочая группа.

"На середину сентября готовим публичный отчет о проведенной работе в персоналиях", – резюмировал он.

Как сказано в данных Государственного агентства лесных ресурсов, ежегодно из-за незаконной вырубки Украина теряет 2,2 млрд грн.

По данным международной организации Earthsight, Украина – один из главных источников незаконных поставок дешевой древесины в ЕС. Качественный материал вывозят и продают по дешевке, выдавая его за "дрова" - якобы рубили только плохие деревья и в санитарных целях.

Согласно анализу BakerTilly, та же Польша может стать для Украины хорошим примером. Там объемы мебельной и бумажной промышленности почти в 10 раз выше украинской, хотя площадь лесов не больше. И промышленность соседней страны частично зависит и от украинского черного рынка. В Украине уничтожают лес, не выполняют никаких требований по насаждению новых растений, а при этом еще и экспортируют продукцию по ценам, которые значительно ниже стоимости древесины в ЕС. В такой ситуации зарабатывают единицы, а теряет – вся страна.

Если верить Earthsight, масштабы вырубки леса впечатляют. По их данным, мебель, изготовленного из украинской древесины, продается даже в IKEA и в H&M.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, приняв во втором чтении законопроект № 5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата. Инициативу нардепов поддержали и в Кабмине, рекомендовав президенту подписать данный закон.

Читайте все новости по теме "Контрабанда в Украине" на Обозревателе.

Тема
Контрабанда в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
контрабандаВерховная Рада Украины
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Tinin Alex
Tinin Alex
Как что значит??? Тупой чтоли ОБОЗ!!! Алкаш в доле был и есть всегда
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Валевич Борис
Валевич Борис
Похоже Порошенко не видать второго президенского срока - вопрос леса больно отображается в обществе как уничтожение самой страны и ее будущего, а кто это делает и мешает - враги Украины.
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