Порошенко хочет снижения учетной ставки в Украине

Президент Петр Порошенко хотел бы большего роста кредитования экономики Украины при меньших ставках.

"За прошлый год мы имеем 13% рост депозитов и рост кредитования национальной экономики, хотя, конечно, мне хотелось бы больших показателей. И тут стабильность банковской системы, национальной денежной единицы, возможно, снижение ставки. Хотя нет, я об этом не буду говорить, потому что это будет вмешательство в вашу работу", – заявил глава государства, передает "Интерфакс-Украина".

После чего Порошенко подчеркнул, что главным приоритетом для него остается доверие и независимость НБУ.

Свидетельством такого доверия глава государства назвал укрепление гривни в последнее время с 29 грн/$1 до 26 грн/$1 и выкуп Национальный банком Украины с начала года около $800 млн в резервы.

1 марта Нацбанк повысил учетную ставку до 17%.

Напомним, 15 марта парламент уволил Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка Украины и выбрал нового председателя регулятора.

Ранее "Обозреватель", опубликовал отчет Гонтаревой в Раде о ее деятельности на должности главы НБУ.