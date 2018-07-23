Наложив вето на закон №5495, который предусматривает уголовную ответственность за контрабанду леса, президент Порошенко фактически крышует контрабанду. Для нас это не новость. Мы предупреждали, что люди из окружения президента занимаются контрабандой, и поэтому именно они боятся этой ответственности.

Наложив вето на закон и не давая возможности ввести криминальную ответственность за контрабанду, президент освящает миллиардные потоки, безработицу, уничтожение деревообрабатывающей и мебельной отечественной промышленности. Десятки тысяч украинцев вместо того, чтобы зарабатывать в стране, из-за контрабанды едут на заработки за границу. Потому что легальный бизнес и производство проигрывает контрабандистам, которые не платят налоги. Я уже не говорю про экологию - варварски уничтожают леса и никто их не восстанавливает.

Президент несет за это ответственность!

Новости Гройсман показал жуткие масштабы контрабанды леса в Украине

Конечно, нет в парламенте 300 голосов, чтобы преодолеть вето президента, но когда я стану главой государства, мы примем этот закон.

Оценка того, что произошло, очевидна: контрабандисты и миллиардные потоки президенту и его окружению ближе, чем легальные рабочие места, зарплаты украинцев и рост экономики, восстановление деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Фактически наложение вето на закон - это сигнал всем контрабандистам: и далее ничего вам за это не будет! Вы будете обходиться легким испугом и штрафом в 300 грн. Вы и далее будете вывозить миллионы тонн контрабанды, создавать рабочие места для наших конкурентов за рубежом, вместо того, чтобы за счет нашего сырья создавать рабочие места тут.

Фактически Украину превратили в сырьевую колонию. И вместо того, чтобы страну превращать в сильную развитую экономику, они и далее консервируют состояние сырьевой зависимости.