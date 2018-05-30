Порошенко: активы "Газпрома" начали забирать в трех странах Европы

Президент Петр Порошенко заявил, что в трех странах Европы начали изымать активы РАО "Газпром" для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз".

Об этом он сказал на встрече с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым, передает пресс-служба главы государства.

"Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украине", - подчеркнул он.

Президент отметил, что речь должна идти о всех ликвидных активах российского монополиста.

"Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включая акциями "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил он.

Порошенко также подчеркнул, что нежелание "Газпрома" выполнять решение Стокгольмского арбитража демонстрирует ненадежность России, как поставщика энергоносителей.

Андрей Коболев, со своей стороны, отметил, что попытки "Газпрома" обжаловать решение арбитража не останавливают его выполнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с российского газового монополиста "Газпром" долга в размере 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.