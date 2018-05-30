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Порошенко: активы "Газпрома" начали забирать в трех странах Европы

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Президент Петр Порошенко заявил, что в трех странах Европы начали изымать активы РАО "Газпром" для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз".

Об этом он сказал на встрече с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым, передает пресс-служба главы государства.

"Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украине", - подчеркнул он.

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Президент отметил, что речь должна идти о всех ликвидных активах российского монополиста.

"Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включая акциями "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил он.

Порошенко также подчеркнул, что нежелание "Газпрома" выполнять решение Стокгольмского арбитража демонстрирует ненадежность России, как поставщика энергоносителей.

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Андрей Коболев, со своей стороны, отметил, что попытки "Газпрома" обжаловать решение арбитража не останавливают его выполнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с российского газового монополиста "Газпром" долга в размере 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

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Тема
Стокгольмское решение по газу
Персоны
Петр ПорошенкоАндрей Коболев
Место
Украина
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