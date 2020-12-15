Pornhub удалил большую часть видео: в компании объяснили причину

Самый крупный мировой порносайт Pornhub удалил большую часть видеороликов, которые были загружены пользователями, не прошедшими проверку.

Об этом сообщило издание BuzzFeed. Из более 13,5 млн видеороликов 15 декабря на сайте осталось только 2,9 млн.

"В рамках нашей политики по запрету непроверенных загрузчиков мы теперь также приостановили весь ранее загруженный контент, который не был создан контент-партнерами или участниками Модельной программы", – сказано в заявлении компании MindGeek, владеющей ресурсом.

Удаление 10 млн видео стало последним в серии радикальных изменений на сайте, которые произошли после скандала из-за материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Он вспыхнул после публикации New York Times о том, что на сайте были размещены видео с изнасилованием несовершеннолетней девочки.

Этот материал привел к началу расследования со стороны представителей международных платежных систем Visa и Mastercard. Позже они сообщили, что приостанавливают обработку платежей для популярного сайта из-за опасений, что на нем может размещаться нелегальный контент.

По некоторой информации, доходы владельцев порноресурса упали вдвое, что заставило их пойти на более радикальные меры для верификации контента.

В Pornhub уточнили, что с начала 2021 года начнут проверку всех видео, которые сейчас попали под запрет. Если в роликах не выявят нарушений, они вернутся на сайт.

В тоже время администрация ресурса подчеркнула, что платформа стала жертвой атаки противников порно.

"Ясно, что Pornhub стал мишенью не из-за нашей политики, а потому, что мы являемся платформой для взрослых", – сказано в заявлении компании.

Pornhub был запущен в 2007 году и является самой известной собственностью компании MindGeek, которая считается лидером в индустрии для взрослых и владеет множеством других сайтов и брендов, таких как Redtube, YouPorn, Brazzers и Reality Kings.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший порносайт мира PornHub бесплатно предоставил жителям всех стран премиум-аккаунты на период карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19.